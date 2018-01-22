Безработный оставил великолучанина без ноутбука и телефона

Подозреваемого в квартирной краже установили великолукские полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 27 по 28 декабря 2017 года из квартиры дома по проспекту Гагарина неизвестный укал ноутбук и мобильный телефон. Ущерб, причиненный владельцу - горожанину, 1966 года рождения, – превысил 9 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого вскоре установили. Им оказался 36-летний безработный, ранее судимый мужчина. Выяснилось, что похищенное он успел сбыть. Проводится расследование.