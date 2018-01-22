Соцработник и глава Новосельской волости погибли в ДТП

20 января в 15:25 на 8 км дороги Цапельки Жабенец в Стругокрасненском районе «Рено Дастер» на закругленном участке дороги съехал в правый кювет и опрокинулся в ручей. 50-летняя водитель и 51-летний пассажир погибли на месте. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на ГУ МЧС России по Псковской области.

Жертвами аварии стали глава Новосельской волости Лариса Моисеева и социальный участковый работник ГУСО «Центр социального обслуживания населения Стругокрасненского района» Муртузали Магомедов.