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Происшествия

Соцработник и глава Новосельской волости погибли в ДТП

22 января 2018 года, 11:04

20 января в 15:25 на 8 км дороги Цапельки Жабенец в Стругокрасненском районе «Рено Дастер» на закругленном участке дороги съехал в правый кювет и опрокинулся в ручей. 50-летняя водитель и 51-летний пассажир погибли на месте. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на ГУ МЧС России по Псковской области.

Жертвами аварии стали глава Новосельской волости Лариса Моисеева и социальный участковый работник ГУСО «Центр социального обслуживания населения Стругокрасненского района» Муртузали Магомедов.

КСТАТИ

Ранее сообщалось, что 3 января вице-спикер попал в ДТП, несколько дней провёл в реанимации в тяжелейшем состоянии. 8 января он скончался.

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