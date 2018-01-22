Временный мост через реку Плюсса появится на федеральной трассе Р-23

На мосту через реку Плюсса на федеральной трассе Р-23 в Псковской области изменится схема движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

- С 19 января по 15 октября будет организован перепуск движения автомобильного транспорта, на новый временный мост, возведённый в рамках действующего контракта на весь период капитального ремонта, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.