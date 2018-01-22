Временный мост через реку Плюсса появится на федеральной трассе Р-23

На мосту через реку Плюсса на федеральной трассе Р-23 в Псковской области изменится схема движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в Упрдор «Северо-Запад».
- С 19 января по 15 октября будет организован перепуск движения автомобильного транспорта, на новый временный мост, возведённый в рамках действующего контракта на весь период капитального ремонта, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Сейчас на этом участке трассы установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры, ФБС блоки). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Фото предоставлено ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В рамках капремонта здесь увеличат габариты проезжей части, заменят балки пролетного строения, устроят новое асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, установят локальные очистные сооружения.