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Общество

Временный мост через реку Плюсса появится на федеральной трассе Р-23

22 января 2018 года, 10:52

На мосту через реку Плюсса на федеральной трассе Р-23 в Псковской области изменится схема движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

- С 19 января по 15 октября будет организован перепуск движения автомобильного транспорта, на новый временный мост, возведённый в рамках действующего контракта на весь период капитального ремонта, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.


Фото предоставлено ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Сейчас на этом участке трассы установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры, ФБС блоки). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

В рамках капремонта здесь увеличат габариты проезжей части, заменят балки пролетного строения, устроят новое асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, установят локальные очистные сооружения.

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