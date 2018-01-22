Двое жителей региона не побоялись снова сесть за руль пьяными

В Бежаницком районе и Пустошке с руки полиции попались пьяные водители-рецидивисты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 19 января в Бежаницком районе стражи порядки остановили «ВАЗ-2108». Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый местный житель, 1986 года рождения.

А в Пустошке ночью 20 января по улице Т.Птичкиной на «ВАЗе» двигался 28-летний пьяный гражданин.

Напомним, что согласно закону, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.