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Политика

Охотничья собака застрелила своего хозяина в Саратовской области

22 января 2018 года, 10:12

В Краснокутском районе Саратовской области 21 января охотничья собака случайно застрелила хозяина, сообщает портал «Регион 64».

Примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от села Дьяковка, на охоте находился 65-летний местный житель. Он выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок ружья, направленного на охотника. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

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