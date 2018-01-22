Охотничья собака застрелила своего хозяина в Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области 21 января охотничья собака случайно застрелила хозяина, сообщает портал «Регион 64».

Примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от села Дьяковка, на охоте находился 65-летний местный житель. Он выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок ружья, направленного на охотника. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.