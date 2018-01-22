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Происшествия

Уже пять месяцев ищут пропавшего порховчанина Бориса Мелентьева (ФОТО)

22 января 2018 года, 10:05

В Псковской области продолжаются поиски 63-летнего Мелентьева Бориса Николаевича, уроженца деревни Паникша Порховского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
8 сентября 2017 года он ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса и не вернулся обратно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Бориса Николаевича, просьба обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7(906) 223-11-28 или 02.

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