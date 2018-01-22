Уже пять месяцев ищут пропавшего порховчанина Бориса Мелентьева (ФОТО)

В Псковской области продолжаются поиски 63-летнего Мелентьева Бориса Николаевича, уроженца деревни Паникша Порховского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

8 сентября 2017 года он ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса и не вернулся обратно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Бориса Николаевича, просьба обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7(906) 223-11-28 или 02.