Псковичка пожаловалась на заморозку строительства многоквартирного дома в Пскове

Пользовательница сайта Ведерников.рф Людмила Смирнова пожаловалась на заморозку строительства многоквартирного дома в Пскова на ул. Гдовская, 24.

«Я являюсь участником долевого строительства многоквартирного дома по ул. Гдовская д. 24. ДДУ с застройщиком ЗАО «ДСК» был подписан и зарегистрирован в установленном порядке весной 2017г. Полная оплата квартиры была произведена мною после подписания договора. Таким образом, все предусмотренные законом обязательства перед застройщиком я выполнила, - пишет женщина. - В настоящее время работы по строительству дома практически не ведутся, построен только один этаж из 10. Фактически стройка на объекте «заморожена», хотя как указано в проектной декларации срок ввода дома в эксплуатацию 27.11.2018. Информация о продаже квартир в указанном доме на сайте ДСК теперь отсутствует».

Представители застройщика предлагают добровольно заключить соглашение о расторжении договора долевого участия, объясняя это тем, что у них изменился директор, отмечает Людмила Смирнова, «который хочет произвести модернизацию на производстве и строительство дома на Гдовской д. 24 будет остановлено».

«Предложенное соглашение учитывает интересы только Застройщика, поскольку проценты за пользование денежными средствами мне предлагают выплатить не по Федеральному закону №214-ФЗ, а по ст. 395 ГК РФ, которые в разы меньше полагаемых мне в случае расторжения ДДУ по вине застройщика, - отмечает участница долевого строительства. - Официальных уведомлений о расторжении договора в одностороннем порядке мне не поступало. Переговоры ведутся только по телефону или перепиской по электронной почте».

«Получается, что гарантированные федеральным законодателем права дольщиков являются лишь декларацией и не работают на местах? Будет ли достроен дом по ул. Гдовской д. 24? Если я сейчас откажусь подписывать соглашение о расторжении ДДУ, а дом будет не достроен, то как будут защищены мои права как дольщика (кто вернет деньги и в каком размере)? - спрашивает Людмила Смирнова на Ведерников.рф.