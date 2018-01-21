Жалобу на псковских полицейских можно оставить в любое время суток

Телефон доверия, входящий в систему «горячей линии МВД России», работает круглосуточно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По этом номеру в режиме реального времени вы можете сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.