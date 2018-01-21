Особую примету пропавшей Татьяны Михайловой напомнили псковичам (ФОТО)

Разыскивается псковичка Михайлова Татьяна Александровна, 1982 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Зарегистрирована девушка в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она потеряла связь с родственниками. По месту регистрации не проживает. И до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.