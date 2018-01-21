Особую примету пропавшей Татьяны Михайловой напомнили псковичам (ФОТО)

Разыскивается псковичка Михайлова Татьяна Александровна, 1982 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Зарегистрирована девушка в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она потеряла связь с родственниками. По месту регистрации не проживает. И до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
На вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.
Черные куртка и джинсы, кроссовки.
Розыск продолжается уже почти два года
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.