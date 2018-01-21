27 и 28 января псковичей ждут массовые катания (РАСПИСАНИЕ)

Ледовый дворец Пскова опубликовал расписание работы на следующую неделю.
22 января, понедельник
07:00-08:00 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
08:30-09:30 –секция фигурн.кат ТГ-2, НП-3 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
09:45-10:45 –секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
10:45-11:30 –секция фигурн.кат. СОГ-1+вратари (Робина М.М., Вихров Д.В.)
11:45-12:45 — секция хоккея СОГ-1 (Автомов Л.С.)
13:00-14:00 –секция фигурн.кат.НП-1, НП-1 (Робина М.М., Афонин А.В.)
14:15-15:15 –секция фигурн.кат. ТГ-3 (Цветкова О.Д.)
15:15-16:00 –секция фигурн.кат. ТГ-2 (Афонин А.В.)
15:45-16:45 – секция фигурн.кат. НП-2 (Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1 (Афонин А.В.)
17:15-18:45 –секция хоккея ТГ-1, НП-1 (Пошелюк Д.Ф., Пузанов О.В.)
19:00-20:00 –тренировка ХК «Легион»
20:15-21:15– тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 –тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45- тренировка ХК «Ганза»
23 января, вторник
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
08:45-10:00 –секция фигурн.кат. ТГ-2, НП-3 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
10:15-11:15 –секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов Н.Н., Вихров Д.В.)
11:15-12:00 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 ( Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:15-13:15 –индивид.занятия с тренером
13:30-14:30 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О.,Ваганов Н.Н.)
14:45-15:45 –секция фигурн.кат. НП-2, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
16:00-17:15 –секция фигурн.кат. ТГ-3 (Цветкова О.Д.)
17:30-18:45 –секция хоккея ТГ-1. НП-1 (Пошелюк Д.Ф., Базилевских Е.И.)
19:00-20:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1 (Афонин А.В.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30–«Евро-Керамика» — «Гвардия»
21:45-22:45 — тренировка ХК «Псков»
23:00-00:00- тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
24 января, среда
07:45-08:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
09:00-10:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)
11:15-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:15-13:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1 (Робина М.М.)/инд.зан.с тренером (фигурн.кат.)
13:15-14:15 – секция фигурн.кат. НП-1, НП-1 (Робина М.М., АфонинА.В.)
14:30-15:30 - секция фигурн.кат. ТГ-2, ТГ-3 (Афонин А.В..Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 – секция фигурн.кат.НП-2, ТГ-1 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-2+вратари (Миронишин К.А., Вихров Д.В.)
18:45-19:45 – секция хоккея НП-1, НП-2 (Пузанов О.В., Базилевских Е.И.)
20:00-21:00 – тренировка ХК «Барсы»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Медведи»
22:30-23:30 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-01:00 –тренировка ХК «Сталь»
25 января , четверг
06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
08:45-09:45 – секция хоккея НП-2 (Пузанов О.В.)
10:00-11:00 - секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов Н.Н., Вихров Д.В.)
11:15-12:00 – секция фигурн.кат. НП-3, СОГ-2 (Афонин А.В.. Робина М.М. )
12:15-13:15 – секция фигурн.кат.ТГ-3 (Цветкова О.Д.)
13:30-14:30 – секция фигурн.кат. НП-1, НП-1(Робина М.М., Афонин А.В.)
14:45-15:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О., Ваганов Н.Н.)
16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
17:30-18:30 – секция хоккея ТГ-1+врат. (Пошелюк Д.Ф., Вихров Д.В.)
18:45-19:45 – секция хоккея НП-1 (Базилевских Е.И.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:00-21:15 – «Звезда» — «Плесков»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Красный город»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Родина»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия-ПЭМЗ»
26 января, пятница
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
08:00-09:00 – секция хоккея НП-2 (Пузанов О.В.)
09:15-10:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
10:30-11:30 - секция фигурн.кат. СОГ-2, НП-3 (Робина М.М., Афонин А.В.)
11:30-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1+врат. (Робина М.М., Вихров Д.В.)
12:30-13:30 – индивид.занятия с тренером
13:30-14:30 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О., Ваганов Н.Н.)
14:45-15:45 - секция фигурн.кат. ТГ-2 (Афонин А.В.)
16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-1+вратари (Пошелюк Д.Ф., Вихров Д.В.)
17:30-18:45 — секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А., Виолентий Д.О.)
19:00-20:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
22:45-23:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
27 января, суббота
07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
08:15-09:15 - секция хоккея НП-3 (Базилевских Е.И.)
09:30-10:30 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)
10:45-12:00 – секция хоккея ТГ-1, НП-2 (Пошелюк Д.Ф., Пузанов О.В.)
12:15-13:30 – секция фигурн.кат. ТГ-3 (Цветкова О.Д.)
13:45-15:00 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
Чемпионат области по хоккею
15:15-16:15 – «Барсы» — «Экспресс» В.Луки
16:30-17:30 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
17:45-18:45 - «Луки Спорт» — «Звезда»
19:00-20:00 - массовое катание
Чемпионат области по хоккею
20:15-21:15 – «Ганза» — «Вектор» Остров
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1 часа)
28 января, воскресенье
07:00-08:00 – тренировка ХК «Барсы»
08:15-09:15 – секция фигурн.кат. ТГ-3, ТГ-1 (Цветкова О.Д.. Афонин А.В.)
09:15-10:15 – секция хоккея СОГ-3 (Виолентий Д.О.)
10:30-12:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.) — аренда льда
13:30-15:00 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
Чемпионат области по хоккею
15:15-16:15 –«Невель» — «Беркут»
16:30-17:30 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
17:45-18:45 – «Гвардия-ПЭМЗ» — «Новоржев»
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Медведи» — «Легион»
23:00-00:00 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)