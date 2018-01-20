Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Осужденный Идрицкой колонии сломал обе ноги

20 января 2018 года, 10:09

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка по факту получения осужденным травмы в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области (Идрица), сообщил заместитель псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Алексей Савельев.

В ходе проверочным мероприятий было установлено, что осужденный получил перелом обоих стоп в результате падения с высоты забора на асфальт, когда пытался перелезть через ограждение локального участка.

Медицинская помощь ему на месте падения оказана не была, осужденные самостоятельно доставили пострадавшего в медицинскую часть, что также могло привести к утяжелению полученных травм.

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех сотрудников и работников колонии. Специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену. При этом в суточной ведомости надзора данное происшествие зафиксировано не было. Факт получения травмы осужденным был зарегистрирован только на следующие дежурные сутки, после фактического доставления осужденного с травмами в медицинскую часть.

В этой связи спецпрокуратурой в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Представление находится в стадии рассмотрения. Реальное устранение нарушений закона взяты спецпрокуратурой на контроль.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Где в Пскове покататься на коньках
Небольшой снег и мороз до -6 ожидается на территории области в субботу
Российский книжный союз подарил областной библиотеке сертификат на 500 книг
Псковская область станет площадкой для ряда федеральных мероприятий по развитию отечественной литературы
В Псковской области дадут старт инфраструктурным проектам по развитию книгопечатания
Руководители псковского штаба Путина организуют ежедневное дежурство
Псковские абоненты Tele2 в праздники скачали 166 Тб интернет-трафика
Капремонт в Псковской области: 301 дом на полмиллиарда рублей
На премии администрации Псковской области претендуют 33 соискателя

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке

Происшествия
15 ноября 11:22

Выжил один

В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

Происшествия / ЧП
17 ноября 11:01

Невельский стрелок

Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой