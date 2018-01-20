Осужденный Идрицкой колонии сломал обе ноги

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка по факту получения осужденным травмы в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области (Идрица), сообщил заместитель псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Алексей Савельев.

В ходе проверочным мероприятий было установлено, что осужденный получил перелом обоих стоп в результате падения с высоты забора на асфальт, когда пытался перелезть через ограждение локального участка.

Медицинская помощь ему на месте падения оказана не была, осужденные самостоятельно доставили пострадавшего в медицинскую часть, что также могло привести к утяжелению полученных травм.

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех сотрудников и работников колонии. Специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену. При этом в суточной ведомости надзора данное происшествие зафиксировано не было. Факт получения травмы осужденным был зарегистрирован только на следующие дежурные сутки, после фактического доставления осужденного с травмами в медицинскую часть.

В этой связи спецпрокуратурой в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Представление находится в стадии рассмотрения. Реальное устранение нарушений закона взяты спецпрокуратурой на контроль.