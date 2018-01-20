Где в Пскове покататься на коньках

Время работы: рабочие дни – с 17:00 до 22:00, выходные дни – с 14:00 до 22:00. Вход – 50 рублей. Прокат – 70 рублей/час.

Время работы: рабочие дни – с 16:00 до 22:00, выходные дни – с 12:00 до 22:00. Вход – 100 рублей. Прокат – 100 рублей/час.

Время работы: с 12.00 до 22.00 в выходные и праздничные дни, с 17.00 до 22.00 - в будние, в понедельник - выходной. Вход - 50 рублей, прокат коньков - 70 рублей в час.

Ледовый дворец – д. Борисовичи, д. 1, телефон кассы 59-00-59

Время работы: расписание постоянно меняется.

Вход: в рабочие дни – с 8:00 до 18:00 – 240 рублей для взрослых и 120 рублей для детей до 14 лет, а с 18:00 до 00:00 – 260 рублей для взрослых и 130 рублей для детей до 14 лет; в выходные – 260 рублей для взрослых и 130 рублей для детей до 14 лет.

Прокат – 130 рублей (взрослые) и 110 рублей (дети до 14 лет).

Каток «Таблетка» - Октябрьский проспект, 34, телефон 73-70-73

Время работы: понедельник - четверг - с 15.00 до 21.30; пятница - 15.00 - 22.00; суббота - 11.00 - 22.00; воскресенье - 11.00 - 21.30.

Вход в будние дни – 80 рублей, в выходные – 100 рублей. Для детей до 7 лет и многодетных семей – 40 рублей.

Прокат коньков – 80 рублей/час.