Российский книжный союз подарил областной библиотеке сертификат на 500 книг

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин передал в дар Псковской областной научной библиотеке сертификат на 500 книг. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Напомним, в пятницу, 19 января, врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель РКС Сергей Степашин подписали соглашение о сотрудничестве.

Один из первых проектов в рамках сотрудничества — разработка и реализация программы развития инфраструктуры чтения и продвижения литературы в Псковской области.

В рамках соглашения администрации Псковской области и Российского книжного союза в 2018 году регион станет площадкой для всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи «Русские рифмы», примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», в проектах «Электронные библиотеки в школах» и «Мобильная библиотека» и в других масштабных мероприятиях.