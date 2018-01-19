Псковская область станет площадкой для ряда федеральных мероприятий по развитию отечественной литературы

В рамках соглашения администрации Псковской области и Российского книжного союза в 2018 году в регионе пройдет уже традиционный Международный книжный форум «Русский Запад». Кроме того, Псковская область станет площадкой для всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи «Русские рифмы», примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», в проектах «Электронные библиотеки в школах» и «Мобильная библиотека» и в других масштабных мероприятиях.

Об этом в пятницу, 19 января, на подписании соглашения с РКС сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.