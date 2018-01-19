Псковская область станет площадкой для ряда федеральных мероприятий по развитию отечественной литературы

В рамках соглашения администрации Псковской области и Российского книжного союза в 2018 году в регионе пройдет уже традиционный Международный книжный форум «Русский Запад». Кроме того, Псковская область станет площадкой для всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи «Русские рифмы», примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», в проектах «Электронные библиотеки в школах» и «Мобильная библиотека» и в других масштабных мероприятиях.
Об этом в пятницу, 19 января, на подписании соглашения с РКС сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
Совместная работа с Псковской областью открывает широкие перспективы для масштабных проектов, считает руководитель Российского книжного союза Сергей Степашин, ведь у региона богатые культурные традиции.
Сергей Степашин отметил важность совместных проектов с Псковской областью
Фото пресс-службы Российского книжного союза
«Недавно Дмитрий Медведев принял важнейший документ — Национальную программу поддержки детского и юношеского чтения в РФ, которая подразумевает открытие детских библиотек, мероприятия для детей по популяризации чтения — и это одно из направлений нашей совместной работы с Администрацией Псковской области», — отметил президент РКС.
Напомним, 19 января Михаил Ведерников и Сергей Степашин подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и РКС, которое станет стартом для целого ряда проектов по развитию чтения и книгопечатания, форумов и мероприятий.