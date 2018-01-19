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Культура

В Псковской области дадут старт инфраструктурным проектам по развитию книгопечатания

19 января 2018 года, 17:02

Псковская область получит новые возможности по развитию полиграфической промышленности, развитию инфраструктуры чтения и продвижению книг. Врио губернатора Михаил Ведерников и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин подписали в пятницу, 19 января, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией региона и РКС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Соглашение с РКС может дать второе дыхание книгопечатанию в Псковской области
Фото пресс-службы Российского книжного союза
В Пскове откроют обособленное подразделение РКС, которое совместно с региональными властями и культурным сообществом будет способствовать развитию инфраструктуры чтения и продвижению книги в Псковской области, а также содействовать развитию полиграфической промышленности региона.

«Это начало нашей большой совместной работы по развитию и сохранению, во-первых, отечественной литературы и, во-вторых, культуры чтения. Роль книги и роль чтения в жизни каждого человека сложно переоценить, и наша общая задача — сделать книги общедоступными для всех категорий населения, особенно для нашей молодежи», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Один из первых проектов в рамках сотрудничества — разработка и реализация программы развития инфраструктуры чтения и продвижения литературы в Псковской области. Одним из ключевых направлений в этой деятельности Михаил Ведерников обозначил развитие полиграфического дела в регионе. Напомним, что на прошлой неделе глава региона заявил о выделении необходимых средств для спасения от банкротства старейшей в регионе Псковской областной типографии.

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