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Политика / Выборы

Руководители псковского штаба Путина организуют ежедневное дежурство

19 января 2018 года, 16:11

В пятницу, 19 января, на ул. Льва Тостого, 1 в Пскове официально открыли предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Работа штаба началась еще 16 января. Его возглавили три сопредседателя: директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царёв, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

Елена Косенкова и Галина Невалённая рассказали о том, чем будет заниматься штаб.
Фото Андрея Степанова

- Думаю, в штаб будут приходить люди и отдавать свои пожелания и предложения, просьбы. Будет сделано все, чтобы решить эти вопросы, - заверила Елена Косенкова. - Краше нашего края нет, и я желаю, чтобы все проблемы, которые можем помочь решить - решились. Будем принимать вопросы и передавать их в центральный штаб.

- Штаб существует для того, чтобы любой житель мог обратиться с замечаниями, вопросами, пожеланиями. Мы всегда открыты к диалогу, - отметила Галина Невалённая. - Надеемся на поддержку неравнодушного населения, желаем, чтобы мы все вместе со страной развивались.

В штабе ждут неравнодушных псковичей.
Фото Андрея Степанова

К ежедневной работе с обращениями граждан подключаются и три заместителя сопредседателя штаба: руководитель исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Сиротин, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Григорий Турчин и Николай Груздов, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Дежурство в штабе будет организовано ежедневно с 10 до 18 часов.

ВАЖНО

Начинает свою работу «Горячая линия» штаба 8 (8112) 22-18-18.

Напомним, что сопредседателями центрального избирательного штаба кандидата на должность Президента России Владимира Путина являются руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелёва, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КаМАЗ» Сергей Когогин.

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