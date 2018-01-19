Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские абоненты Tele2 в праздники скачали 166 Тб интернет-трафика

19 января 2018 года, 16:04

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 в Псковской области совершили больше звонков, чем в прошлом году – больше 600 тысяч общей продолжительностью в 1,5 млн минут и отправили почти 400 тысяч SMS и MMS. Интернет-трафик Tele2 при этом вырос, псковичи скачали 12 Тб с помощью скоростного мобильного интернета оператора. Такой рост обусловлен популярностью тарифов новой линейки «Мой Tele2», которые включают безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах.

Полтора миллиона минут говорили псковские абоненты Tele2 в новогоднюю ночь.
Фото предоставлено Tele2

В целом с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года клиенты оператора совершили более 5 млн поздравительных звонков общей продолжительностью 13,7 млн минут. Вопреки сложившейся традиции, наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Кроме того, в этот период абоненты отправили 1,2 млн SMS и MMS. При этом псковичи скачали с помощью мобильного интернета в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом – 166 Тб.

Кроме того, в новогодний период клиенты компании активно путешествовали. Жители Псковской области чаще всего ездили в соседние Эстонию, Белоруссию и Латвию. Из европейских стран псковичи также активно посещали Чехию и Германию. Всего они посетили 60 стран мира.

Количество звонков псковичей в национальном роуминге возросло более чем на 20% и использовали 97 Гб интернет-трафика. Они чаще звонили из Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода.

Самыми популярными городами для посещения стали Москва и Санкт-Петербург. Псков чаще всего посещали абоненты из Эстонии, Латвии и Белоруссии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Российский книжный союз подарил областной библиотеке сертификат на 500 книг
Псковская область станет площадкой для ряда федеральных мероприятий по развитию отечественной литературы
В Псковской области дадут старт инфраструктурным проектам по развитию книгопечатания
Руководители псковского штаба Путина организуют ежедневное дежурство
Капремонт в Псковской области: 301 дом на полмиллиарда рублей
На премии администрации Псковской области претендуют 33 соискателя
Монтаж правового пролёта завершен на путепроводе в Великих Луках
На встрече Кузнецова и Павлова вновь был поднят вопрос проблемы с отоплением Смуравьево-2
О том, как проходит введение новых купюр в Псковской области, на ПАИ расскажет Валерий Фролов

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
18 января 10:49

Дорога к дому

Жителей Псковской области с особыми потребностями выводят из изоляции

Общество
18 января 09:10

Ганзейские рыболовы

Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год

Общество
18 января 09:00

Подарок к Восьмому марта

На ремонт клуба в селе Велье выделили деньги