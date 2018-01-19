Капремонт в Псковской области: 301 дом на полмиллиарда рублей

Региональный оператор - Фонд капитального строительства отчитывается о капремонте домов в Псковской области в 2017 году. По информации регионального оператора, за минувший год были завершены и приняты капремонты 301 многоквартирного дома на сумму 540,58 миллионов рублей.

В 2017 году удалось отремонтировать 192 фасада, 208 крыш, 64 системы электроснабжения, 16 фундаментов, 42 системы холодного водоснабжения, 31 систему водоотведения, 10 систем горячего водоснабжения, 24 системы теплоснабжения,а также заменить 16 лифтов в 6 многоквартирных домах.

Региональный оператор уже приступил к реализации мероприятий по исполнению краткосрочного плана капремонта на 2018-2020 год, в который включены 398 многоквартирных домов. В частности, начаты процедуры отбора подрядных организаций для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту. На данный момент уже заключены первые договоры на выполнение капремонта.

Контроль за осуществлением региональным оператором своих функций ведут общественные организации, прокуратура Псковской области с участием представителей контрольного управления администрации Псковской области, Счетная палата Псковской области, Управление Федерального казначейства по Псковской области, областной комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.