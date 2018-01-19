Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

Капремонт в Псковской области: 301 дом на полмиллиарда рублей

19 января 2018 года, 13:47

Региональный оператор - Фонд капитального строительства отчитывается о капремонте домов в Псковской области в 2017 году. По информации регионального оператора, за минувший год были завершены и приняты капремонты 301 многоквартирного дома на сумму 540,58 миллионов рублей.

Самый высокий процент собираемости взносов на капремонт по муниципальной собственности отмечается в Гдовском, Бежаницком, Невельском и Куньинском районах
Фото с nwpskov.ru
В 2017 году удалось отремонтировать 192 фасада, 208 крыш, 64 системы электроснабжения, 16 фундаментов, 42 системы холодного водоснабжения, 31 систему водоотведения, 10 систем горячего водоснабжения, 24 системы теплоснабжения,а также заменить 16 лифтов в 6 многоквартирных домах.

Региональный оператор уже приступил к реализации мероприятий по исполнению краткосрочного плана капремонта на 2018-2020 год, в который включены 398 многоквартирных домов. В частности,  начаты процедуры отбора подрядных организаций для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту. На данный момент уже заключены первые договоры на выполнение капремонта.

Контроль за осуществлением региональным оператором своих функций ведут  общественные организации, прокуратура Псковской области с участием представителей контрольного управления администрации Псковской области, Счетная палата Псковской области, Управление Федерального казначейства по Псковской области, областной комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Российский книжный союз подарил областной библиотеке сертификат на 500 книг
Псковская область станет площадкой для ряда федеральных мероприятий по развитию отечественной литературы
В Псковской области дадут старт инфраструктурным проектам по развитию книгопечатания
Руководители псковского штаба Путина организуют ежедневное дежурство
Псковские абоненты Tele2 в праздники скачали 166 Тб интернет-трафика
На премии администрации Псковской области претендуют 33 соискателя
Монтаж правового пролёта завершен на путепроводе в Великих Луках
На встрече Кузнецова и Павлова вновь был поднят вопрос проблемы с отоплением Смуравьево-2
О том, как проходит введение новых купюр в Псковской области, на ПАИ расскажет Валерий Фролов

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
17 января 09:05

Подстричь бороду Урганту

Какие идеи привезли из Москвы молодые предприниматели

Экономика
10 января 10:15

Ценопад (ТАБЛИЦА)

Традиционно сверяем цены на основные продукты питания с цифрами годичной давности

Экономика / Деньги
7 декабря 15:11

Онлайн-кассу можно не ставить

6 вопросов налоговикам от предпринимателей о новых кассах