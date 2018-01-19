Монтаж правового пролёта завершен на путепроводе в Великих Луках

Монтаж пролета правого направления на автодорожном путепроводе в Великих Луках завершен, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региона со ссылкой на комитет по транспорту. Также к завершению походит установка перио и барьерного ограждения на путепроводе туннельного типа и на подходах к основному путепроводу. Строители ведут установку опор освещения.

На следующем этапе работ предстоит установить опорные части.

На участке от тоннеля до основного путепровода выполняются работы по устройству щебеночного основания, производится монтаж блоков главных балок пролетного строения съезда № 1. Кроме того, ведется отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады первого съезда.

Напомним, что в 2017 году был сдан пролет левого направления.

Путепровод призван решить главную транспортную проблему Великих Лук: соединить две его части, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. Окончание строительства намечено на октябрь 2018 года. Но уже сейчас при необходимости строители могут открывать рабочий проезд по путепроводу для автомашин экстренных и аварийных служб. Реализация проекта находится на контроле врио губернатора Михаила Ведерникова.