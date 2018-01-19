Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Монтаж правового пролёта завершен на путепроводе в Великих Луках

19 января 2018 года, 13:20

Монтаж пролета правого направления на автодорожном путепроводе в Великих Луках завершен, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региона со ссылкой на комитет по транспорту. Также к завершению походит установка перио и барьерного ограждения на путепроводе туннельного типа и на подходах к основному путепроводу. Строители ведут установку опор освещения.

На следующем этапе работ предстоит установить опорные части.

На участке от тоннеля до основного путепровода выполняются работы по устройству щебеночного основания, производится монтаж блоков главных балок пролетного строения съезда № 1. Кроме того, ведется отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады первого съезда.

Напомним, что в 2017 году был сдан пролет левого направления.

Путепровод призван решить главную транспортную проблему Великих Лук: соединить две его части, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. Окончание строительства намечено на октябрь 2018 года. Но уже сейчас при необходимости строители могут открывать рабочий проезд по путепроводу для автомашин экстренных и аварийных служб. Реализация проекта находится на контроле врио губернатора  Михаила Ведерникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Российский книжный союз подарил областной библиотеке сертификат на 500 книг
Псковская область станет площадкой для ряда федеральных мероприятий по развитию отечественной литературы
В Псковской области дадут старт инфраструктурным проектам по развитию книгопечатания
Руководители псковского штаба Путина организуют ежедневное дежурство
Псковские абоненты Tele2 в праздники скачали 166 Тб интернет-трафика
Капремонт в Псковской области: 301 дом на полмиллиарда рублей
На премии администрации Псковской области претендуют 33 соискателя
На встрече Кузнецова и Павлова вновь был поднят вопрос проблемы с отоплением Смуравьево-2
О том, как проходит введение новых купюр в Псковской области, на ПАИ расскажет Валерий Фролов

Комментарии

Авторизация
No comments