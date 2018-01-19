На встрече Кузнецова и Павлова вновь был поднят вопрос проблемы с отоплением Смуравьево-2

Юрий Павлов заявил, что в Смуравьево-2 по-прежнему напряженная ситуация с отоплением. По его версии, это связано с долгами МП «Смуравьево» перед поставщиками энергоресурсов, из-за чего долгосрочные контракты на поставки дров не заключены и в поселке нет нормативного запаса топлива.

Концессионер, который работает в районе уже несколько лет, готов взять котельную Смуравьево-2 на баланс, сообщил вице-губернатор. Однако для этого необходимо провести аудит деятельности МП.

Александр Кузнецов дал поручение главе муниципалитет совместно с председателем областного комитета по ЖКХ Андреем Агаповым обеспечить выполнение поставленной задачи.

По проблеме с запасом топлива вице-губернатор обещал содействие в установлении контактов с поставщиками дров, поручив Андрею Агапову ежедневно докладывать о ситуации на объекте.

Александр Кузнецов подчеркнул важность того, что в следующем отопительном сезоне главе района необходимо готовиться заранее. «Гдовский район был к этому сезону готов, а по факту работаем с колес. Надеюсь, такая ситуация не повторится», — сказал он.