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Экономика / ЖКХ

На встрече Кузнецова и Павлова вновь был поднят вопрос проблемы с отоплением Смуравьево-2

19 января 2018 года, 13:10

Юрий Павлов заявил, что в Смуравьево-2 по-прежнему напряженная ситуация с отоплением. По его версии, это связано с долгами МП «Смуравьево» перед поставщиками энергоресурсов, из-за чего долгосрочные контракты на поставки дров не заключены и в поселке нет нормативного запаса топлива.

Юрию Павлову посоветовали загодя готовиться к отопительному сезону
Фото с saleonn.ru
Концессионер, который работает в районе уже несколько лет, готов взять котельную Смуравьево-2 на баланс, сообщил вице-губернатор. Однако для этого необходимо провести аудит деятельности МП.

Александр Кузнецов дал поручение главе муниципалитет совместно с председателем областного комитета по ЖКХ Андреем Агаповым обеспечить выполнение поставленной задачи.

По проблеме с запасом топлива вице-губернатор обещал содействие в установлении контактов с поставщиками дров, поручив Андрею Агапову ежедневно докладывать о ситуации на объекте.

Александр Кузнецов подчеркнул важность того, что в следующем отопительном сезоне главе района необходимо готовиться заранее. «Гдовский район был к этому сезону готов, а по факту работаем с колес. Надеюсь, такая ситуация не повторится», — сказал он.

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