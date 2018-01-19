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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

О том, как проходит введение новых купюр в Псковской области, на ПАИ расскажет Валерий Фролов

19 января 2018 года, 09:54

О том, как происходит введение в оборот новых денежных купюр достоинстом 200 и 2000 рублей, в проекте ПАИ-live в 10:00 19 января, в пятницу расскажет аместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерий Фролов.

Напомним, что по всей России появление новых 200 и 2000-х купюр, отличных по цветовой гамме и дизайне от остальных, вызывает недоверие при оплате ими товаров в магазинах. Часто продавцы отказываются их принимать.

Свои вопросы представителю Центробанка можно оставить на странице ПАИ-live.

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