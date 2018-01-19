Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Еще один инцидент в школе: школьник с топором ворвался в класс в школе в Улан-Удэ

19 января 2018 года, 08:55
19 января в школе в поселке Сосновый Бор непосредственно под Улан-Удэ девятикласник вошел в один из кабинетов, где занимался седьмой класс. В руках у него был топор и бутылка с зажигательной смесью. По другим данным, напавших было двое.

В результате нападения по предварительным данным пострадал учитель и четверо учеников, тринадцати лет. У всех резаные раны. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, у одной из девочек ампутирован палец.


Фото с сайта discover24.ru
Нападавший оперативно задержан и под конвоем также госпитализирован с резаными ранами: он пытался покончить жизнь самоубийством.
На опубликованных в сети видео видно, что стекла в классе выбиты, стены обгорели.

Управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Проинформированный о ЧП в школе глава Бурчтии Алексей Цыденов прервал командировку в Монголию и возвращается в Улан-Удэ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О том, как проходит введение новых купюр в Псковской области, на ПАИ расскажет Валерий Фролов
Центризбирком начинает аккредитацию журналистов для работы на участках на выборах Президента России
Путин искупался в Крещенской проруби
Куриные яйца начали производить в исправительной колонии в Крюках
Началось проектирование работ по реставрации Окольного города
Похитители зеркал с дорогих авто предстанут перед судом
Ножи, бензин и спички пытался пронести в школу 11-классник
Google накажет сайты с медленной загрузкой
Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке

Происшествия
15 ноября 11:22

Выжил один

В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

Происшествия / ЧП
17 ноября 11:01

Невельский стрелок

Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой