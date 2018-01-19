Еще один инцидент в школе: школьник с топором ворвался в класс в школе в Улан-Удэ

В результате нападения по предварительным данным пострадал учитель и четверо учеников, тринадцати лет. У всех резаные раны. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, у одной из девочек ампутирован палец.

Нападавший оперативно задержан и под конвоем также госпитализирован с резаными ранами: он пытался покончить жизнь самоубийством.



На опубликованных в сети видео видно, что стекла в классе выбиты, стены обгорели.

Управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Проинформированный о ЧП в школе глава Бурчтии Алексей Цыденов прервал командировку в Монголию и возвращается в Улан-Удэ.