Еще один инцидент в школе: школьник с топором ворвался в класс в школе в Улан-Удэ

В результате нападения по предварительным данным пострадал учитель и четверо учеников, тринадцати лет. У всех резаные раны. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, у одной из девочек ампутирован палец.
В результате нападения по предварительным данным пострадал учитель и четверо учеников, тринадцати лет. У всех резаные раны. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, у одной из девочек ампутирован палец.
Управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).
Проинформированный о ЧП в школе глава Бурчтии Алексей Цыденов прервал командировку в Монголию и возвращается в Улан-Удэ.