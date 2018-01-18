Похитители зеркал с дорогих авто предстанут перед судом

Жители города Пскова предстанут перед судом за совершение краж зеркал с дорогостоящих автомобилей, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова. Жертвами воров стали владельца десяти авто. А в свою деятельность воры вовлекли несовершеннолетнего, обещая ему долю с продажи наворованного.

16 января прокурором города в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Пскова, которые в ночь с 17 на 18 мая 2017 года совершили серию хищений зеркал заднего вида. Среди пострадавших машин значатся Range Rover, Volvo, Mersedes. Все они были припаркованы в Пскове или прилегающих к городу территориях Псковского района.

Двум псковичам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенные зеркала были обнаружены и изъяты. Кроме того, одним из указанных лиц, в совершение указанного преступления путем обещания разделить деньги, вырученные от продажи похищенного, вовлечен несовершеннолетний. Данные действия совершеннолетнего обвиняемого дополнительно квалифицированы органами предварительного следствия по ч.1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.