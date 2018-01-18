Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Куриные яйца начали производить в исправительной колонии в Крюках

18 января 2018 года, 18:05

Для бесперебойного обеспечения продуктами осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, в ИК-2 в деревне Крюки купили две тысячи кур-несушек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

В помещении площадью 206,7 квадратных метров расположились две пятиярусные стойки, на которых размещены 256 клеток.

Благодаря клеточному содержанию кур имеется возможность содержание большого поголовья на небольшой территории. Кроме того, ввиду условий содержания исключается вероятность заражения болезнями и инфекциями. Также из-за особенностей конструкции клетки яйца скатываются в специальный желобок, благодаря чему они остаются чистыми, сводится на нет риск порчи яйца самой курицей. Все клетки защищены от грызунов и прочих хищников.

В настоящее время исправительная колония обеспечивает яйцом куриным себя и следственный изолятор №1 в Пскове.

В рамках выполнения программы по самообеспечению продуктами питания на 2018 год заключен государственный контракт на поставку яйца куриного в количестве 250 тысяч штук на сумму 1 млн 304 тысячи рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Началось проектирование работ по реставрации Окольного города
Похитители зеркал с дорогих авто предстанут перед судом
Ножи, бензин и спички пытался пронести в школу 11-классник
Google накажет сайты с медленной загрузкой
Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»
Псковские легкоатлеты вернулись с призовыми местами из Ярославля
В черноморскую «Смену» отправят псковских студентов и школьников
Секреты всероссийского конкурса чтецов откроют в пресс-центре «Псковской правды»
Скидочный буклет в «Акваполис» разыгрывает «Псковская правда»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
18 января 10:49

Дорога к дому

Жителей Псковской области с особыми потребностями выводят из изоляции

Общество
18 января 09:10

Ганзейские рыболовы

Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год

Общество
18 января 09:00

Подарок к Восьмому марта

На ремонт клуба в селе Велье выделили деньги