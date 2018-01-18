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Общество

Началось проектирование работ по реставрации Окольного города

18 января 2018 года, 17:34

Началось проектирование первоочередных работ по реставрации Окольного города в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Проектирование начнется с первоочередных работ по ремонту аварийных участков каменной кладки и деревянных покрытий стен и башен. Это те участки, где уже идут работы в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» — на набережной реки Великой и улице Свердлова», — пояснила председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

В частности, будут выполнены проекты по восстановлению прясел от Мстиславской башни до Покровской длиной почти 500 метров, самой Мстиславской башни, участков прясла стены от Власьевской башни до Мстиславской общей протяженностью чуть более полукилометра, Михайловской (Архангельской) башни с фрагментами прясел стен Окольного города, участка в 218 метров прясла стены от Петровской до Михайловской башни, 50 метров прясла крепостной стены от Великих ворот до Сокольей башни и 50 метров прясла крепостной стены от Свинузской башни до Великих ворот.

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