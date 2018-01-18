Ножи, бензин и спички пытался пронести в школу 11-классник

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с попыткой ученика одной из столичных гимназий пронести в образовательное учреждение перочинные ножи и другие опасные предметы. Об пишет «ТАСС», ссылаясь на столичную прокуратуру.

«Прокуратура Юго-Западного округа Москвы организовала проверку по факту неправомерных действий учащегося 11-го класса одной из столичных гимназий, пытавшегося пронести в школу шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек», - сообщили в прокуратуре.

Запрещенные предметы были обнаружены охранником при досмотре ученика ручным металлодетектором при входе в гимназию.

Ранее по факту данного инцидента начала проверку и столичная полиция. «Сегодня в полицию Юго-Западного округа Москвы поступило сообщение от сотрудника частного охранного предприятия о том, что им был остановлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в учебное учреждение. Полиция проводит проверку по факту инцидента», - сказал представитель полиции.