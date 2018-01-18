Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Google накажет сайты с медленной загрузкой

18 января 2018 года, 16:32

Компания осознаёт, что большинство людей пользуются мобильной версией, а скорость — один из главных параметров ресурсов. Об этом пишет «Лайф.ру».

Google введёт санкции против медленно загружающихся на мобильных версиях сайтов. Сервис уберёт такие ресурсы с первых страниц поиска. Об этом сообщила компания в официальном блоге.

По их словам, современные люди чаще пользуются мобильной версией, чем полной. Скорость загрузки играет важную роль, и, если ресурс не отвечает этому параметру, он должен быть опущен в результатах.

Напомним, измерить скорость загрузки веб-страниц можно с помощью инструментов Chrome User Experience Report, Lighthouse или PageSpeed Insights.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Куриные яйца начали производить в исправительной колонии в Крюках
Началось проектирование работ по реставрации Окольного города
Похитители зеркал с дорогих авто предстанут перед судом
Ножи, бензин и спички пытался пронести в школу 11-классник
Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»
Псковские легкоатлеты вернулись с призовыми местами из Ярославля
В черноморскую «Смену» отправят псковских студентов и школьников
Секреты всероссийского конкурса чтецов откроют в пресс-центре «Псковской правды»
Скидочный буклет в «Акваполис» разыгрывает «Псковская правда»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
18 января 10:49

Дорога к дому

Жителей Псковской области с особыми потребностями выводят из изоляции

Общество
18 января 09:10

Ганзейские рыболовы

Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год

Общество
18 января 09:00

Подарок к Восьмому марта

На ремонт клуба в селе Велье выделили деньги