Google накажет сайты с медленной загрузкой

Компания осознаёт, что большинство людей пользуются мобильной версией, а скорость — один из главных параметров ресурсов. Об этом пишет «Лайф.ру».

Google введёт санкции против медленно загружающихся на мобильных версиях сайтов. Сервис уберёт такие ресурсы с первых страниц поиска. Об этом сообщила компания в официальном блоге.

По их словам, современные люди чаще пользуются мобильной версией, чем полной. Скорость загрузки играет важную роль, и, если ресурс не отвечает этому параметру, он должен быть опущен в результатах.

Напомним, измерить скорость загрузки веб-страниц можно с помощью инструментов Chrome User Experience Report, Lighthouse или PageSpeed Insights.