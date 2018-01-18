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Происшествия / Преступление

Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»

18 января 2018 года, 16:10

Новое хищение, допущенное при строительстве космодрома «Восточный», обнаружил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.


Фото с сайта vostokdrom.ru
Известно, что нарушение закона зафиксировала служба безопасности ЦЭНКИ, возбуждено уголовное дело, идет следствие. Подозреваемый задержан.

Афера была провернута при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов «Восточного». Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с «неустановленными следствием лицами» решил часть выделенного на эти работы бюджета «попилить».

«Афера основывалась на поддельных документах. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, было похищено около 7,6 миллиона рублей», — цитирует РИА Новости свой источник.

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