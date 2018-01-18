Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»

Новое хищение, допущенное при строительстве космодрома «Восточный», обнаружил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Новое хищение, допущенное при строительстве космодрома «Восточный», обнаружил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Афера была провернута при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов «Восточного». Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с «неустановленными следствием лицами» решил часть выделенного на эти работы бюджета «попилить».
«Афера основывалась на поддельных документах. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, было похищено около 7,6 миллиона рублей», — цитирует РИА Новости свой источник.