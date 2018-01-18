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Спорт

Псковские легкоатлеты вернулись с призовыми местами из Ярославля

18 января 2018 года, 15:59

Псковские легкоатлеты заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО в Ярославле. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Сборную Псковскую области представили восемь легкоатлетов ДЮСШ «Надежда».

Первое место в тройном прыжке и второе место в прыжках в длину заняла Наталья Спиридонова, воспитанница тренера Екатерины Алексеевой. Первой в беге на 2000 метров с препятствиями стала Виктория Гвоздева, тренер - Анна Шкробинец.

Данила Кузьмин стал вторым в беге на 2000 метров с препятствиями, спортсмен тренируется у Веры Яковлевой. Третий результат в этом же виде показал Викула Васильев, также воспитанник Веры Яковлевой.

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