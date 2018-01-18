В черноморскую «Смену» отправят псковских студентов и школьников

Более 70 студентов и школьников из Псковской области поедут в этом году в черноморскую «Смену». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для студентов подготовлены различные мастер-классы, кружки и сквозные образовательные модули. В этом году в профориентационном проекте «Смены» примут участие еще 30 студентов из колледжа Псковского государственного университета, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского агротехнического колледжа.

Кроме того, в августе десятка победителей регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса среди школьных спортклубов станут участниками образовательного проекта детского лагеря «Олимпийская академия». Следом за ними победители областного этапа «Президентских состязаний» среди городских и сельских общеобразовательных учреждений поборются за звание лучшего на Всероссийских соревнованиях школьников.