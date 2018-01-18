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Пресс-центр / Анонсы

Секреты всероссийского конкурса чтецов откроют в пресс-центре «Псковской правды»

18 января 2018 года, 14:13

В среду, 24 января, в 11.00, выясним все о предстоящем всероссийском конкурсе чтецов для школьников, который 1 февраля стартует в Псковской области.

Как пройти школьный, муниципальный и региональный этап, как стать лучшим, попасть на финал конкурса в «Артеке» и на суперфинал на Красную площадь? Какого возраста могут быть участники? Какие произведения им рекомендовано читать?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПСКОВСКОЙ ПРАВДЫ» ОТВЕТЯТ:

- Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова (Москва);

- Региональный куратор конкурса в Псковской области Майя Семенова;

- Представители Государственного управления образования Псковской области.

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