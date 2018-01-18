Секреты всероссийского конкурса чтецов откроют в пресс-центре «Псковской правды»

В среду, 24 января, в 11.00, выясним все о предстоящем всероссийском конкурсе чтецов для школьников, который 1 февраля стартует в Псковской области.

Как пройти школьный, муниципальный и региональный этап, как стать лучшим, попасть на финал конкурса в «Артеке» и на суперфинал на Красную площадь? Какого возраста могут быть участники? Какие произведения им рекомендовано читать?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПСКОВСКОЙ ПРАВДЫ» ОТВЕТЯТ:

- Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова (Москва);

- Региональный куратор конкурса в Псковской области Майя Семенова;

- Представители Государственного управления образования Псковской области.