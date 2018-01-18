Праздник Крещения Господня в Пскове будет под надёжной охраной

В Псковской области 18 и 19 января в 22 населенных пунктах пройдут торжественные религиозные мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии.

Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий задействованы сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны регионального Отдела Росгвардии, а также представители частных охранных организаций.

Напомним, МЧС опубликовало список мест, определенных для Крещенского купания.