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Политика

Некомпетентность и ложь больше всего не любит Владимир Путин

18 января 2018 года, 13:01

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит президент России. Фрагмент разговора журналист Наила Аскер-заде опубликовала в Instagram. Об этом пишет «РБК».

По словам Пескова, Владимир Путин не любит «лжи и некомпетентности».

Программа «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» с полной версией интервью выйдет в эфир канала «Россия 1» 21 января.

17 января журналисты напомнили Пескову, что личный врач президента США Дональда Трампа подробно рассказал о состоянии американского лидера, и спросили, не планируется ли такой же отчет о здоровье Путина. Пресс-секретарь главы государства ответил, что здоровье Путина в порядке, но публично сообщать подробности Кремль не планирует.

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