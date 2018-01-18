Некомпетентность и ложь больше всего не любит Владимир Путин

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит президент России. Фрагмент разговора журналист Наила Аскер-заде опубликовала в Instagram. Об этом пишет «РБК».

По словам Пескова, Владимир Путин не любит «лжи и некомпетентности».

Программа «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» с полной версией интервью выйдет в эфир канала «Россия 1» 21 января.

17 января журналисты напомнили Пескову, что личный врач президента США Дональда Трампа подробно рассказал о состоянии американского лидера, и спросили, не планируется ли такой же отчет о здоровье Путина. Пресс-секретарь главы государства ответил, что здоровье Путина в порядке, но публично сообщать подробности Кремль не планирует.