Завершилось строительство великолукской школы №6

Завершились основные строительные работы нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тепловой контур закрыт, кровля готова, здание полностью отапливается, в учебных классах заканчивается отделка, на 80% уложена плитка, помещения готовятся к установке оборудования.

«Основной задачей строителей на данном этапе является завершение отделочных работ в спортивном и актовом залах, монтаж оборудования в столовой, а также благоустройство территории», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам осмотра возводимого объекта.