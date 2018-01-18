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Общество

Завершилось строительство великолукской школы №6

18 января 2018 года, 11:52

Завершились основные строительные работы нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тепловой контур закрыт, кровля готова, здание полностью отапливается, в учебных классах заканчивается отделка, на 80% уложена плитка, помещения готовятся к установке оборудования.

«Основной задачей строителей на данном этапе является завершение отделочных работ в спортивном и актовом залах, монтаж оборудования в столовой, а также благоустройство территории», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам осмотра возводимого объекта.

КСТАТИ

Ход строительства находится на личном контроле врио главы региона Михаила Ведерникова.

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