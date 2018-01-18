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Общество

В жилых домах Острова-3 выявили нарушения в системах отопления

18 января 2018 года, 11:08

После многочисленных обращений жителей в Острове-3 прошли проверки по соблюдению температурного режима в многоквартирных домах. Об этом сообщается на официальном сайте Островского района.

В результате выяснилось, что в части домов на территории Острова-3 внутренние инженерные сети находятся в неудовлетворительном, а кое-где и аварийном состоянии. Нарушения температурного режима выявлены в жилых помещениях домов № 12, 15, 21. При этом, ООО «ГУЖФ» дано предписание о незамедлительном устранении утечки на трубопроводе отопления в доме № 15.

Также в ходе проверки зафиксированы случаи самовольного слива теплоносителя из системы отопления в систему канализации. Обращаем внимание, что этим наносится вред системе отопления всего дома. Слив воды из батарей категорически недопустим.

ВАЖНО

Норматив температуры воздуха в жилых помещениях +18 градусов по Цельсию, для угловых квартир +20.

Гражданам, у которых температура воздуха в жилых помещениях ниже нормы, Управляющей компанией будет выполнен перерасчёт платы за отопление. Для этого следует обратиться в Управляющую компанию с соответствующим заявлением.

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