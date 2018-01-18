Лёд псковских водоёмов проверили на прочность

Опубликованы результаты ледовой проверки в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Псковское озеро

Разведка проходила в юго-западной части Псковского озера. В ходе разведки установлено: на акватории озера ледяные заломы от 10 до 30 см, толщина льда от 10 до 13 см, открытых участков воды нет.

Река Великая

Разведка проводилась по маршруту: река Великая – озеро Псковское. В ходе разведки установлено: толщина льда на реке 8 см, в районе населённого пункта Писковичи – 6 см. В районе деревни Муровицы лёд с промоинами толщиной 4 см, по всей акватории реки Великой ледяные заломы от 10 до 30 см.