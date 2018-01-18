Должность скончавшегося Валентина Каленского может занять Юрий Сорокин

Депутат Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющим полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

В соответствии со Статьёй 11 Регламента Собрания депутатов заместитель председателя избирается на сессии тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Собрания. Вопрос рассмотрен на совете фракции «Единая Россия».

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – более 40 лет Валентин Каленский посвятил работе в потребкооперации.