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Политика / Власть

Должность скончавшегося Валентина Каленского может занять Юрий Сорокин

18 января 2018 года, 10:06

Депутат Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющим полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Юрий Сорокин
Фото пресс-службы областного Собрания депутатов
В соответствии со Статьёй 11 Регламента Собрания депутатов заместитель председателя избирается на сессии тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Собрания. Вопрос рассмотрен на совете фракции «Единая Россия».

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – более 40 лет Валентин Каленский посвятил работе в потребкооперации.

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