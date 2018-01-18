Псковскую автошколу оштрафовали на полмиллиона рублей

По требованию прокуратуры Пскова ЧПОУ «Авто Лига» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконную передачу от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением).

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры региона, в суде установлено, что учредитель частной автошколы незаконно передал сотруднику МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области денежные средства в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки за оказание представителем власти содействия отдельным ученикам организации в сдаче экзаменов на права.

Мировым судьей автшкола признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 КоАП РФ, и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее Псковским городским судом сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области за получение денежных средств от ЧПОУ «Авто Лига» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 80 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.

Штаф автошкола уже оплатила.