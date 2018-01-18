Интернет-обманщик развёл великолучанина на 5 тысяч рублей

34-летний великолучанин лишился денег, пообщавшись с незнакомцем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

17 января на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте горожанина требуется уточнить ее реквизиты. И тот необходимые сведения незнакомцу сообщил.

В результате, с банковской карты великолучанина было снято около пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.