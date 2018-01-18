Новый вирус-шпион записывает голоса пользователей смартфонов

Эксперты Лаборатории Касперского обнаружили вирусную программу Skygofree, которая поражает устройства, работающие под управлением Android. Новый троян крадет личные данные пользователей, пишет «Российская газета».

«У него полно разных функций, в том числе есть и уникальные, которые мы больше нигде не встречали. Например, он умеет отслеживать местоположение устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат. На практике это значит, что злоумышленники могут начать прослушивать окружение жертвы, скажем, когда она входит в офис или в гости к знакомому финансовому директору», - рассказали специалисты на официальном сайте компании.