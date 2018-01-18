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Общество

Новый вирус-шпион записывает голоса пользователей смартфонов

18 января 2018 года, 09:36

Эксперты Лаборатории Касперского обнаружили вирусную программу Skygofree, которая поражает устройства, работающие под управлением Android. Новый троян крадет личные данные пользователей, пишет «Российская газета».

«У него полно разных функций, в том числе есть и уникальные, которые мы больше нигде не встречали. Например, он умеет отслеживать местоположение устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат. На практике это значит, что злоумышленники могут начать прослушивать окружение жертвы, скажем, когда она входит в офис или в гости к знакомому финансовому директору», - рассказали специалисты на официальном сайте компании.

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