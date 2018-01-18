Доля жизненно важных лекарств российского производства выросла до 84%

По итогам 2017 года доля жизненно важных лекарств отечественного производства на рынке России составила 84%, заявил «Известиям» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Впервые за всю историю измерений показатель достиг таких значений. По прогнозам Мантурова, рост производства отечественных жизненно важных лекарств продолжит расти и в 2018 году, а их доля на российском рынке достигнет 90%.

По мнению экспертов, это позволит снижать стоимость цен на эти виды лекарств.