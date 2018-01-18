Доля жизненно важных лекарств российского производства выросла до 84%

По итогам 2017 года доля жизненно важных лекарств отечественного производства на рынке России составила 84%, заявил «Известиям» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Впервые за всю историю измерений показатель достиг таких значений. По прогнозам Мантурова, рост производства отечественных жизненно важных лекарств продолжит расти и в 2018 году, а их доля на российском рынке достигнет 90%.
По мнению экспертов, это позволит снижать стоимость цен на эти виды лекарств.
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет того, что зарубежные компании локализуют производство в России.
Рост производства отечественных препаратов снижает их стоимость в аптеках
«Это выгодно для государства. Потому что, во-первых, это новый опыт, новые технологии и рабочие места. Во-вторых, рост конкуренции, а следовательно, снижение цен в аптеках. Такие препараты дешевле для конечного потребителя и потому, что нет затрат на логистику конкретной упаковки. Что касается качества, то препараты отечественного производства не уступают импортным», - сказал эксперт в интервью «Известиям».
Добавим, что стоимость отечественных жизненно необходимых лекарств дешевле импортных на 3 — 50%.