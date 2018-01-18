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Общество

На острова Псковского озера обеспечена доставка продуктов

18 января 2018 года, 09:04

По поручению Михаила Ведерникова для обеспечения жителей островов Псковского озера необходимыми продуктами питания организована деятельность по доставке грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности местных жителей. Непосредственное участие в этой работе принимает Аварийно-спасательная служба Псковской области, которая по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова.

Наибольшее количество рейсов приходится на период становления и разрушения ледяного покрова, когда сообщение с островами возможно только на катере на воздушной подушке. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Пскова доставляют на острова не только продукты, но и бригады энергетиков, работников связи или вывозят с островов людей, которым требуется квалифицированная медицинская помощь.

Очередная доставка продуктов на остров имени Залита в Псковском озере состоялась 17 января. Спасатели доставили на острова различные продукты, в том числе сахар, муку, овощи, молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, а также другие товары первой необходимости, которые пополнили ассортимент местных магазинов. Кроме того, на остров имени Залита был доставлен медицинский работник, который провел приём жителей острова.

16 января жителей острова Каменка спасатели на судне на воздушной подушке доставили в магазин, чтобы те могли закупить необходимые продукты и товары.

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