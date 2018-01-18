Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Свидетелей смертельного ДТП ищут среди псковичей

18 января 2018 года, 09:06

В Пскове продолжают искать очевидцев резонансного ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла 30 декабря 2017 года около 4 часов 55 минут у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Honda CRV» не справился с управлением, выехал на левую обочину, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Свидетелей произошедшего просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Куриные яйца начали производить в исправительной колонии в Крюках
Началось проектирование работ по реставрации Окольного города
Похитители зеркал с дорогих авто предстанут перед судом
Ножи, бензин и спички пытался пронести в школу 11-классник
Google накажет сайты с медленной загрузкой
Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»
Псковские легкоатлеты вернулись с призовыми местами из Ярославля
В черноморскую «Смену» отправят псковских студентов и школьников
Секреты всероссийского конкурса чтецов откроют в пресс-центре «Псковской правды»

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке

Происшествия
15 ноября 11:22

Выжил один

В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

Происшествия / ЧП
17 ноября 11:01

Невельский стрелок

Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой