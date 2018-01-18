Свидетелей смертельного ДТП ищут среди псковичей

В Пскове продолжают искать очевидцев резонансного ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла 30 декабря 2017 года около 4 часов 55 минут у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Honda CRV» не справился с управлением, выехал на левую обочину, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Свидетелей произошедшего просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.