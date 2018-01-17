Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На Крещение псковичей попросили купаться только в специальных местах

17 января 2018 года, 17:06

Псковичам настоятельно рекомендуют на Крещение окунаться в купель только в специально оборудованных местах. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

По результатам мониторинга толщина льда на реке Великой в городской черте составляет не более 8-10 см. Это доказывает, что лед тонкий и представляет опасность для горожан, поэтому запрещено самостоятельно организовывать крещенские купели на реке Великой. Не соблюдение правил безопасного поведения может обернуться бедой. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы всё закончилось печально.

СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ МЕСТ

Гдов - река Гдовка, ул. 1я Слободская

Гдовский район - оз. Чудское, дер. Ветвеник

Гдовский район - Самолва дер. Кобылье Городище

Псковский район - река Великая дер. Выбуты

Псковский район - купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости

Великие Луки - река Ловать, г. Великие Луки

Опочецкий район - озеро Косарно, дер. Лобово

Кунья - река Лусня, пос. Кунья

Пустошка - река Крупея, г. Пустошка

Пушкинские Горы - озеро Тоболенец

Новоржевский район - купель Святой источник д. Боровичи

Бежаницы - озеро Алё

Гдовский район - д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

18 января в Пскове начнётся с небольшого снегопада
Следователи напомнили, куда обращаться, если ребёнок в опасности
Первый этап ремонта Новохованской школы успешно завершился
Штаб Путина при проверке подписей нарушений не нашел
Потеряшку Любовь Латышеву нашли в поезде «Москва – Великие Луки»
ФК «Псков-747» вернулся к тренировкам
Новый тариф на вывоз мусора обсудили в Пскове
Пистолет-пулемет изъяли у слесаря из Великих Лук
В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг трудоустроил почти 2000 человек

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
17 января 10:53

Ключи от счастья

Из аварийного жилья в новостройки переселили 4 тысячи человек

Общество / Коммуналка
17 января 10:20

Осчастливили

Житель Новоржева недоволен установкой детской площадки на месте парковки во дворе

Общество / Жизнь замечательных людей
17 января 09:33

Деревенская пресса

В Дновском районе издают единственную в области сельскую газету