На Крещение псковичей попросили купаться только в специальных местах

Псковичам настоятельно рекомендуют на Крещение окунаться в купель только в специально оборудованных местах. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

По результатам мониторинга толщина льда на реке Великой в городской черте составляет не более 8-10 см. Это доказывает, что лед тонкий и представляет опасность для горожан, поэтому запрещено самостоятельно организовывать крещенские купели на реке Великой. Не соблюдение правил безопасного поведения может обернуться бедой. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы всё закончилось печально.