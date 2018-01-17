Первый этап ремонта Новохованской школы успешно завершился

В Новохованской школе завершился ремонт входной группы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На средства из резервного фонда администрации Псковской области для Новохованской школы приобретены и уже переданы две интерактивные доски. Закуплена посуда для школьной столовой и детского сада. Также установлены новые раковины и бойлер. ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» подарил теннисный стол.

«Все необходимые работы в школе выполняются по намеченному плану. Задача на текущий год — разработка и принятие решения о ремонте крыши и проведении других неотложных противоаварийных работ. Решение планируем принять в течение месяца», — сказала Вера Емельянова Первый заместитель губернатора Псковской области по итогам осмотра школы.