Штаб Путина при проверке подписей нарушений не нашел

В ходе проверке подписей, сданных в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, нарушений не найдено, заявил СМИ глава юридической службы штаба Сергей Карбышев, сообщает РИА Новости.

«Нет, нарушений никаких нет», — сказал Кабышев.

Встречаются лишь помарки, например, не указаны все числа в паспорте, отметил он. «Поэтому эти [подписи] пока оставляем на потом», — сказал Кабышев.

Подписи штаб проверяет по 30 критериям: почерк, дата, номер паспорта и прочее. «Подписи проверяются очень строго», — сказал он.