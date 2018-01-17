Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Штаб Путина при проверке подписей нарушений не нашел

17 января 2018 года, 16:19

В ходе проверке подписей, сданных в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, нарушений не найдено, заявил СМИ глава юридической службы штаба Сергей Карбышев, сообщает РИА Новости.

«Нет, нарушений никаких нет», — сказал Кабышев.

Встречаются лишь помарки, например, не указаны все числа в паспорте, отметил он. «Поэтому эти [подписи] пока оставляем на потом», — сказал Кабышев.

Подписи штаб проверяет по 30 критериям: почерк, дата, номер паспорта и прочее. «Подписи проверяются очень строго», — сказал он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

18 января в Пскове начнётся с небольшого снегопада
Следователи напомнили, куда обращаться, если ребёнок в опасности
На Крещение псковичей попросили купаться только в специальных местах
Первый этап ремонта Новохованской школы успешно завершился
Потеряшку Любовь Латышеву нашли в поезде «Москва – Великие Луки»
ФК «Псков-747» вернулся к тренировкам
Новый тариф на вывоз мусора обсудили в Пскове
Пистолет-пулемет изъяли у слесаря из Великих Лук
В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг трудоустроил почти 2000 человек

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика
15 января 18:04

Никаких холодных войн

«Бойкот всегда во вред», уверен Александр Котов

Политика / Власть
15 января 09:43

Печать ответственности

В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм

Политика / Выборы
27 декабря 09:24

Голосование по маркам

Выбор президента можно будет сделать на любом участке