ФК «Псков-747» вернулся к тренировкам

Футбольный клуб «Псков-747» приступил к тренировкам после новогодних каникул. На первое занятие на домашнюю арену при температуре -10 градусов собрались 20 футболистов. Первые тренировки будут носить втягивающий характер, и только ближе к товарищескому турниру в Санкт-Петербурге, который стартует 12 февраля, игроки начнут получать игровые задания.

Также в планах до возобновления регулярки у футболистов контрольные игры с клубами, двусторонние матчи и, возможно, выездной подготовительный сбор.

Знакомый псковскому футболу полузащитник Андрей Почипов, расставшийся с питерским «Динамо», сегодня вышел на тренировку вместе с «747», однако контракт с ним еще не подписан. Также напомним, что многие из футболистов клуба во время паузы принимали участие в чемпионате мира по интерактивному футболу, однако из футболистов основного состава в сетке на нынешний день остался только вратарь Денис Долгий — остальные старички уже вылетели, проиграв представителям молодежки клуба.