Пистолет-пулемет изъяли у слесаря из Великих Лук

Невельские полицейские изъяли у 28-летнего мужчины пистолет-пулемет времен войны. Об этом «Псков-ской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Позже выяснилось, что этот житель Великих Лук, находясь у своих родственников в деревне Опухлики, в гараже собрал пистолет-пулемет ППШ. Для этого мужчина, работающий слесарем, использовал ча-сти оружия, обнаруженные им при раскопках в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Он изготовил самодельный приклад к этому автомату, а также внес изменения в его конструкцию. При обыске у подозреваемого кроме пистолета-пулемета стражами порядка были изъяты оружейные детали и порох. Экспертиза признала данный пистолет-пулемет огнестрельным оружием.

В отношении гражданина возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление и хранение оружия. Проводится расследование.