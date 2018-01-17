В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг трудоустроил почти 2000 человек

В 2017 году на предприятия, входящие в Великолукский агропромышленный холдинг, было трудоустроено 1966 человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе холдинга.

«Постоянные инвестиции «Великолукского агропромышленного холдинга» в расширение производственных возможностей и спектра выпускаемой продукции позволило предприятию стать одним из лидеров среди российских производителей колбасной и мясной продукции, - напомнили в компании. - Благодаря этому у жителей Псковской области есть прекрасная возможность получить стабильную и достойную работу».

Добавим, что на сегодняшний день предприятие является основным работодателем Псковской области, трудоустраивает в том числе и высококвалифицированных профильных специалистов, а также принимает на работу и проводит производственные практики для студентов профильных специальности вузов Псковской области