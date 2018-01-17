Проблему отсутствия туалетов в центре Пскова обещают решить

По организации туалетов замечания от туристов есть. Но есть и перспективы решения этой проблемы, как только появится завершенный проект Кремля. Мы надеемся, что начнет работу кинотеатр «Октябрь», который принимал туристов у себя.
Юлия Белобородова напомнила, что была открыта станция Сущево.
- Не все еще устраивает туристов. Была пробная поездка, были замечания от туристов. Всего 2 минуты поезд стоит. Мы сейчас договариваемся с железнодорожной компанией. Улучшать есть что, - отметила зампредседателя комитета.
Число туристов, посетивших Псковскую область, увеличилось на 14%.