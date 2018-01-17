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Пресс-центр / Отчеты

Проблему отсутствия туалетов в центре Пскова обещают решить

17 января 2018 года, 10:45

Фото Андрея Степанова
Есть перспектива решения проблемы отсутствия туалетов для туристов, посещающих центр Пскова. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщила первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

По организации туалетов замечания от туристов есть. Но есть и перспективы решения этой проблемы, как только появится завершенный проект Кремля. Мы надеемся, что начнет работу кинотеатр «Октябрь», который принимал туристов у себя.

Юлия Белобородова
Также разработан план по организации парковок. Будут проводиться ремонты дорог.

Юлия Белобородова напомнила, что была открыта станция Сущево.

- Не все еще устраивает туристов. Была пробная поездка, были замечания от туристов. Всего 2 минуты поезд стоит. Мы сейчас договариваемся с железнодорожной компанией. Улучшать есть что, - отметила зампредседателя комитета.

КСТАТИ

Число туристов, посетивших Псковскую область, увеличилось на 14%.

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